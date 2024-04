L’esempio di Tecnopolo e Brasimone Digitale e ricerca per crescere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Data, Food e Motor Valley. L’Emilia-Romagna è la terra e la culla dell’industria, rinomata nel contesto italiano e internazionale. Per questo il nono obiettivo dell’Agenda 2030, che riflette sulla filiera delle infrastrutture, connesse al comparto dell’innovazione e dell’industria, è pane quotidiano per la regione. Quelle elencate dall’Onu sono tutte parole chiave per il territorio emiliano-romagnolo, che investe, in ottica futura, nelle tematiche in linea con i goal prefissati dall’Agenda. Al centro dell’azione strategica c’è il progetto Emilia-Romagna ‘Data Valley’, che valorizza le istituzioni die le competenze che progettano il lavoro, l’impresa e la società del domani. Le politiche realizzate dal 2015 collocano la regione, per infrastrutturazione e capacità di calcolo, come grande incubatore europeo di nuova scienza rivolta ad affrontare alcune delle ...