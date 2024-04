(Di venerdì 26 aprile 2024) BUSTO ARSIZIO Arriva indal 12 al 19 maggio il BA Book, ildele dell’Editoria, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Amici della Biblioteca Capitolare in collaborazione con il Tavolo Letteratura composto da librerie, case editrici, associazioni, dalla Biblioteca comunale G. B. Roggia. Ilvuole rappresentare un vero e proprio tributo ale al mondo dell’editoria in tutte le sue possibili declinazioni, tra i nomi protagonisti degli incontri alcuni ritorni eccellenti come lo scrittore e giornalista Aldo Cazzullo e la psicoterapeuta Stefania Andreoli, volti noti come Carlo Cottarelli, Marina Di Guardo (la mamma di Chiara Ferragni), Luca Bianchini, Daniele Bossari, Serena Bortone, Vinicio Marchioni. Un programma intenso, ecco alcuni numeri : 37 ...

Arezzo, 18 aprile 20243 – Un appuntamento con la storia del giornalismo e della cultura italiana. Sale l’attesa per l’evento organizzato dal Passioni Festival in collaborazione con La Feltrinelli Point di Arezzo in programma sabato 20 aprile alle ore 16 presso la libreria Feltrinelli di via ... Continua a leggere>>

In arrivo il festival del libro. Ospiti 37 autori in tredici location. Oltre trenta eventi in tutta la città - La manifestazione prevede anche laboratori per bambini. Tra i protagonisti degli incontri figurano alcuni ritorni eccellenti come la psicoterapeuta Stefania Andreoli e volti noti come Carlo Cottarelli ...

Continua a leggere>>

Il Cai in festa. Mezzo secolo in cammino - Il 2024 è storico per la sezione "Giacomo Toni" Valdarno Inferiore del Club Alpino Italiano di Fucecchio, che difatti ha avviato i festeggiamenti per i 50 anni. Per l’occasione, è stato pubblicato (e ...

Continua a leggere>>

Alla Galleria Me Vannucci la presentazione di un libro del duo Antonello Ghezzi - Metilene Edizioni è lieta di annunciare l'evento di presentazione di Terra Cielo Iperuranio di Antonello Ghezzi (Metilene Edizioni, 2024) il primo volume monografico dedicato al duo artistico Antonell ...

Continua a leggere>>