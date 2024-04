L’ingegnere del mare Lezione al Polo Universitario | Il segreto? La sete di cultura e la voglia di accettare sfide

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Curiosi, pronti a fare domande, attenti a comprendere i passi da dover compiere per poter arrivare a svolgere, con soddisfazione, la professione dei propri sogni. Con questo spirito, 150 giovani studenti delhanno condiviso un intenso pomeriggio in compagnia di Giovanni Ceccarelli, noto ingegnere e progettista nautico. Tra i suoi lavori è impossibile non ricordare Mascalzone latino e +39 Challenges, imbarcazioni italiane che hanno partecipato all’America’s Cup nel 2003 e nel 2007, delle quali è stato progettista principale del team. Suo è anche il progetto adottato per la rimozione del relitto della Concordia dall’Isola del Giglio. L’incontro è stato ospitato all’interno dell’insegnamento del professor Giacomo Gori, alla presenza degli studenti dei corsi triennali di ingegneria nautica e di design del prodotto nautico, quest’ultimo ...