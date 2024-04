L’inesauribile incanto di Villa Litta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024)di delizia conosciuta per il Ninfeo che, con i suoi giochi d’acqua, nei secoli ha meravigliato gli ospiti illustri e ancora oggi migliaia di visitatori ogni anno,Visconti Borromeodi Lainate riapre la stagione delle visite guidate e degli eventi culturali nella giornata di domani, in coincidenza con l’edizione di primavera di “Ville aperte in Brianza“. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, l’edizione primaverile di Ville aperte in Brianza 2024 avrà come tema “Trame di bellezza“ e sarà un viaggio nel tempo alla scoperta delle ville di delizia costruite tra il XVI e il XIX secolo dalle famiglie nobili milanesi, che in Brianza e nell’hinterland di MIlano trascorrevano lunghi periodi di vacanza fra sale affrescate, passaggi nascosti, giardini e parchi secolari impreziositi da fontane e serre. A Lainate, ...