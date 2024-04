Femminilità ’Eternal’ Elisabetta Franchi incanta Atene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) di Eva Desiderio Non poteva che chiamarsila collezione donna cheha creato per partecipare alla Athens Fashion Week come ospite d’onore della manifestazione che si tiene ogni due anni. Così l’imprenditrice emiliana – che da sola ha costruito il brand di successo che porta il suo nome in trenta anni di lavoro appassionato, con azienda basata alle porte di Bologna – ha portato il suo Made in Italy in Grecia, forte delle sua idea decisa di, senza se e senza, ma e di eleganza senza tempo.appunto come la bellezza di molti abiti da sera che hanno sfilato ade che ricordano per classe e importanza i costumi dell’antichità, reinterpretati con la verve contemporanea di. Le donne di ...