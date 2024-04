Cade sul sentiero - si rifiuta di salire sull’elicottero

(Di venerdì 26 aprile 2024) Con i turisti che affollano i sentieri delle Cinque Terre e della Riviera, non passa giorno senza almeno un un intervento di soccorso, spesso con l’elicottero. Mercoledì pomeriggio era toccato a un’escursionista di 70 anni che è caduta da due metri sultra Monterosso e Vernazza, ha battuto la testa, aveva forti dolori alla schiena ed è stata trasportata con l’elicottero Drago dei vigili del fuoco al San Martino di Genova. Ieri mattina poco prima delle 11 invece una ragazza di 17 anni è caduta e ha battuto la testa mentre percorreva uncon i genitori sulle alture di Bonassola, in località Scernio. E’ scattato l’allarme con codice rosso e oltre alla Pubblica assistenza di Bonassola, ai vigili del fuoco della Spezia e al soccorso alpino, è stato allertato l’elicottero Drago da Genova. La ragazza, però, fortunatamente si è ripresa e non ...

Figline Valdarno (Firenze), 17 marzo 2024 – Brutta caduta per un ciclista, tanto da richiedere anche l’intervento dei vigili del fuoco . E’ successo intorno alle 13 di oggi, 17 marzo, nel comune di Figline Valdarno, nella zona di via S. Martino a Altoreggi nei pressi del sentiero Cecchi. I vigili ... Continua a leggere>>

I vigili del fuoco del comando di Pistoia sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi, 24 marzo 2024, poco prima delle ore 12 a Pescia , in località Medicina , per soccorrere un uomo, caduto con la moto da cross , che si era infortunato agli arti inferiori L'articolo Pescia : cade con moto da cross ... Continua a leggere>>

Forse un cedimento del terreno e un masso si è staccato dalla sponda della scarpata, finendo sul Sentiero ciclopedonale che fa parte del parco. Così il Comune ha subito chiuso quel tratto di percorso, tra via Molino Bassi e vicolo Lambro, che resterà off-limits finché non saranno ripristinate ... Continua a leggere>>

Guida agli eventi del weekend (26-28 aprile) - Fate una gita fuori porta a Mezzago: apre ufficialmente sabato la « Sagra dell’Asparago Rosa », una manifestazione che celebra il prodotto agricolo della campagna brianzola con un ricco palinsesto: ...

