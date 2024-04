Comune più ricco Portofino batte Lajatico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024): perso il primato dipiùd’Italia. Il sorpasso è arrivato da parte deldi. Lo si apprende dai dati sui redditi italiani dichiarati nel 2023, con anno di imposta 2022 e pubblicati dal ministero dell’Economia e delle finanze. La città ligure si attesta in cima alla classifica con un reddito medio di 90.610 euro, mentreche da anni deteneva il primato è stato dunque surclassato scendendo così al secondo posto con 52.955 euro di reddito medio per 1.021 contribuenti. Tra loro, un vip di eccezione, ovvero il tenore Andrea Bocelli, motivo per cui il reddito medio delè stato sempre così alto, nel borgo infatti tutto porta il brand del suo abitante più famoso, fin dall’ingresso del paese ogni vetrina o insegna rimanda ...