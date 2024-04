Ventisei donazioni dai motociclisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sono 26 in tutto ledi sangue raccolte al Centro trasfusionale dell’Aoup in occasione dell’apertura straordinaria di domenica 21 aprile, promossa dal Gruppo diPisa (Motokacioclub). Delle 26raccolte, 12 sono di sangue intero, 5 di emocomponenti e 9 differite. "Un grazie sentito" da parte dell’Aoup a tutti i testimonial e ai donatori "per questo importante gesto di solidarietà e per tutte le iniziative messe in campo dallo staff dell’Unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti che, insieme alle associazioni dei donatori, si danno da fare tutto l’anno per procurare quanto più sangue possibile che, in un ospedale così grande, è di vitale importanza".