Quei conti con la Storia mai arrivati

(Di venerdì 26 aprile 2024) Guadagnucci Se c’è uno stato d’animo che ha unito gli scampati alle stragi nazifasciste e i familiari delle migliaia di vittime, questo è il senso di abbandono. E quindi di ingiustizia. Un’ingiustizia profonda, perché esistenziale, dovuta al lutto, ma anche civica, perché la nuova Italia non puniva né cercava i responsabili degli eccidi, inescusabili anche in tempo di guerra. Sappiamo come andò. Pochi processi a qualche gerarca nazista – Simon a Padova, Kesselring a Venezia, Reder a Bologna i più noti – poi tutto in archivio, nel cosiddetto armadio della vergogna, per una miope ragion di Stato. La guerra fredda, si pensò, consigliava di non disturbare la Germania occidentale, e poi come giustificare i processi ai militari tedeschi mentre l’Italia rifiutava di estradare in Jugoslavia, Grecia, Etiopia e altri paesi i propri criminali di guerra? Si rinunciò alla giustizia in nome ...