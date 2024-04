Donne - una lotta che dura da secoli Ancora troppe discriminazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Parità di genere. Su questo verte il quinto obiettivo dell’Onu, da raggiungere sempre entro il 2030, ottenendo così l’uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte lee le ragazze. Un percorso lungo, che vede lere in prima fila per l’intera comunità femminile, con la volontà di porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti delle, delle bambine e delle ragazze in ogni parte del pianeta. Un piano che vede anche le istituzioni in campo, come nel caso dell’Emilia-Romagna, che prevede la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione, promuovendo, invece, l’uguaglianza tra uomini ee l’integrazione della dimensione di genere in tutte le politiche. Elementi chiave per la Regione, che ha pubblicato il Bilancio di genere del 2021 con ottimi risultati. Partiamo ...