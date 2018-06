Gelo tra Giulia De Lellis e Ignazio Moser?

Migranti - Gelo tra Italia e Francia. Il ministro Tria cancella la visita a Parigi : Che la misura fosse colma lo si era capito già ieri sera quando da Palazzo Chigi hanno fatto trapelare l'indisponibilità del premier Giuseppe Conte a incontrare il presidente Emmanuel Macron al bilaterale di Parigi. Le parole usate dai vertici francesi contro il governo Italiano, dopo la decisione di Matteo Salvini di chiudere i porti Italiani alla nave Aquarius della Ong SOS Mediterranée con 629 immigrati clandestini a bordo, sono troppo ...

Anna TatanGelo e Gigi D’Alessio : ritorno di fiamma tra i due? (FOTO) : Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sorpresi insieme ad un matrimonio Alcuni mesi fa Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato ai giornali di aver deciso di separarsi dopo anni di amore. Una notizia, che ovviamente ha creato un bel polverone mediatico. Tuttavia Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno sempre rivelato di essere rimasti comunque in buoni rapporti, continuando a provare una profonda stima reciproca. Finita qua? ...

Cortometraggio Specchio di AnGelo Piccione al Giffoni Film Festival : Il Cortometraggio "Specchio" di Angelo Piccione vince il premio Audience Award 2018 al Giffoni Film Festival

Andreas Perez è morto/ Cev - ultime notizie : le parole di AnGelo Mangiante - "Una tragedia enorme per tutti" : morto Andreas Perez: ultime notizie, dopo l'incidente a Montmelò (Barcelllona) nella gara del CEV i medici ne hanno dichiarato la morte cerebrale. Il pilota di 14 anni non ce l'ha fatta.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 19:47:00 GMT)

Dopo la pizza - il gelato : Francesco Trapani compra 51% di Geloso : Milano, 11 giu. , askanews, Il cibo made in Italy è sempre più un investimento appetitoso. Lo sono prodotti simbolo della nostra gastronomia, come la pizza, la pasticceria e ora anche il gelato. ...

"Ero straniero e non mi avete accolto". Il cardinale Ravasi cita il VanGelo per il caso Aquarius : "Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius". Con un tweet, che richiama la frase dal Vangelo di Matteo, il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, prende posizione rispetto alla vicenda della nave con a bordo 629 migranti che vaga per il Mediterraneo senza poter attraccare nei porti di Italia o Malta.Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius — Gianfranco Ravasi ...

Alberto Mezzetti ritratta le accuse su AnGelo Sanzio | GF 15 : Alberto Mezzetti fa marcia indietro sulle recenti accuse lanciate contro Angelo Sanzio ed altri ex concorrenti del GF 15. Nei giorni scorsi, il Tarzan di Viterbo si era infatti espresso in modo duro nei confronti del Ken italiano: a suo dire avrebbe infastidito tutto il gruppo con le sue continue provocazioni. Dopo un breve botta e risposta, Alberto Mezzetti ha deciso però di fare ammenda e riappacificarsi con l’ex concorrente del GF ...

Gelo tra Trump e Trudeau - nemico pubblico numero uno della Casa Bianca : CHARLEVOIX - Donald Trump ha abituato il mondo a terremoti nelle relazioni internazionali. A un'altalena tra pessimi rapporti con gli alleati

Pd : Bersani ‘serve nuova forza a sinistra’ - Gelo dem (2) : (AdnKronos) – Un percorso, quello del Pd, che sarà definito nelle prossime settimane. Probabilmente ci sarà a luglio l’assemblea che indirà il congresso. L’idea resta sempre quella di farlo entro l’anno per arrivare con un assetto definito alla prova delle europee del 2019. E chissà se il Pd ci arriverà tutto intero. Molti hanno cerchiato in rosso l’appuntamento della Leopolda. Arrivata alla nona edizione, dal ...

Pd : Bersani ‘serve nuova forza a sinistra’ - Gelo dem (3) : (AdnKronos) – “Quella che stiamo attraversando, è chiaramente una fase di transizione, dobbiamo lavorare sulle contraddizioni, non lasciamo tutto a M5S e Lega… La verità, la sostanza, è che noi di sinistra abbiamo lasciato il tema del sociale ai cinque stelle e ai leghisti’ e da lì bisogna ripartire”. Con un “progetto nuovo” e senza cartelli ‘anti’. Come il ‘fronte repubblicano’ ...