Shadowhunters cancellato | niente quarta stagione | gli ultimi episodi slittano al 2019

optimaitalia

: Hanno cancellato Shadowhunters? Stiamo dando i numeri?? - obriensmile : Hanno cancellato Shadowhunters? Stiamo dando i numeri?? - xTommoLife : Mi sono appena svegliata, non potete dirmi così che Shadowhunters verrá cancellato - STRANGEL0KI : Ma cos’è, l’anno in cui cancelleranno tutte le serie decenti che ci sono in circolazione? Io ce l’ho ancora per ave… -

(Di martedì 5 giugno 2018): con questa notizia, i fan italiani hanno appreso il destino della loro serie preferita. Freeform ha deciso di non rinnovare lo show per una, terminando così le vicende di Clary e dei suoi amici prima del previsto.Dopo il primo blocco didella terza, la seconda tranche era inizialmente prevista per agosto. Con la cancellazione, il network americano ha deciso di slittare glinella primavera del- in Italia, saranno disponibili su Netflix. In aggiunta, per dare una degna conclusione a, il gran finale sarà composto da un doppioo.Sembra proprio che per la saga letteraria di Cassandra Clare non riesca a prender vita. Dopo la tiepida accoglienza della trasposizione cinematografica del 2013, con Lily Collins e Jamie Campbell Bower, la casa di produzione Constantin avevai ...