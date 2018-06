Bonomi | alleanza pubblico-privato sostenibilità chiave di crescita

Expo 2020 : Bonomi (Assolombarda) - serve alleanza di sistema (2) : (AdnKronos) - “Gli Emirati Arabi - ricorda - rappresentano il primo mercato dell’Italia in Medio Oriente: ogni anno le imprese italiane esportano negli Emirati Arabi beni per oltre 5 miliardi di euro. La Lombardia da sola contribuisce ben al 27% di queste esportazioni nazionali, con quasi 1,5 miliar

Expo 2020 : Bonomi (Assolombarda) - serve alleanza di sistema : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - "Expo 2020 Dubai sarà un importante banco di prova per dimostrare l’efficacia della nostra diplomazia economica. Ed è per questo che oggi siamo qui insieme alla Farnesina, Ice, Sace, al Commissario del padiglione Italia e a Regione Lombardia per promuovere un’alleanza d