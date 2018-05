MotoGp – Incidente Tito Rabat | gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del pilota

MotoGp – Test Montmelò - pauroso incidente per Tito Rabat a Barcellona : moto in fiamme - pilota in ospedale [VIDEO] : Spaventosa caduta per Tito Rabat nei Test di motoGp al Montmelò: la moto dello spagnolo prende fuoco Terribile incidente per Tito Rabat oggi sul circuito del Montmelò. Il pilota team Ducati Reale Avintia è scivolato in curva andando a finire rovinosamente sulla ghiaia. La Desmosedici del pilota spagnolo ha preso letteralmente fuoco, ma Rabat, fortunatamente è rimasto lontano dalle fiamme, seppur dolorante. Il pilota del team Ducati Reale Avintia ...

MotoGp - Iannone non si capacita dopo la caduta di Le Mans : “è stato un incidente davvero molto strano” : Andrea Iannone ha provato a spiegare la caduta arrivata nel primo giro del Gp di Le Mans, non riuscendo a capacitarsi su cosa sia successo E’ finito dopo pochi giri il Gp di Le Mans di Andrea Iannone, caduto in seguito ad una scivolata che lo ha privato della possibilità di lottare per il podio. AFP/LaPresse Quello che ha coinvolto il rider della Suzuki è stato il primo colpo di scena di una gara davvero spettacolare, che ha visto uscire ...

MotoGp - GP Le Mans Francia 2018. Crutchlow dopo l'incidente : 'Farò il warm up' : Un sospiro di sollievo, dopo la paura. Cal Crutchlow è un pilota che non molla mai, lo ha dimostrato ancora una volta a Le Mans. Sabato è stato protagonista di una paurosa caduta nel corso della Q1: è ...

Incidente Crutchlow - come sta?/ Video - caduta terribile in qualifica a Le Mans (MotoGp Francia 2018) : Incidente Crutchlow, come sta? Video, caduta terribile in qualifica a Le Mans (MotoGp Francia 2018). Brutto volo per l'esperto pilota inglese della Honda, durante la Q2(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 14:39:00 GMT)

MotoGp - Pedrosa dopo Jerez : 'Non un semplice incidente di gara - Lorenzo ha responsabilità' : Delusione e dispiacere, ma non un semplice incidnete di gara. Si può sintetizzare così il pensiero di Daniel Pedrosa dopo l'incidente nel finale del GP di Spagna che lo ha visto volare in curva 6 con ...

Incidente tra Lorenzo - Pedrosa e Dovizioso/ Video MotoGp : Ducati - carambola letale e scintille tra i piloti : Incidente tra Lorenzo, Pedrosa e Dovizioso: Video MotoGp. Disastro Ducati nel GP di Spagna 2018, carambola letale e scintille tra i piloti dopo lo scontro. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:22:00 GMT)

VIDEO incidente MotoGp - Pedrosa stende Lorenzo e Dovizioso. Tutti giù per terra a Jerez : Pazzesco incidente durante il GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa sono in lotta per il secondo posto alle spalle di Marc Marquez, già involato verso la vittoria. Il forlivese cerca il sorpasso sul compagno sul compagno di scuderia in Ducati ma va leggermente largo. Lo spagnolo della Honda vede un buco e si fionda, Lorenzo però va a chiudere, tocca Pedrosa e da dietro Dovizioso non ...

MotoGp - GP Argentina. Incidente Rossi-Marquez - ecco cosa dice il regolamento : Nel corso di "Reparto corse" , rubrica in onda ogni martedì alle 14:30 su Sky Sport 24, abbiamo analizzato gli episodi più controversi della domenica, cercando di spiegarli dal punto di vista del ...

MotoGp Pramac - per Miller incidente Rossi-Marquez diventerà un caso : TORINO - La bagarre tra Marc Marquez e Valentino Rossi nel Gp d'Argentina ha catalizzato tutta l'attenzione sull'incidente che li ha visti coinvolti, oscurando diversi altri protagonisti della gara. ...