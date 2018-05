HP in linea con la parità in attesa dei conti

Mercato - Conte-Chelsea al capolinea. Napoli forte su Ancelotti : ROMA - Si avvicina il momento del divorzio tra Conte e il Chelsea . Giovedì l'appuntamento per discutere dell'ultimo anno di contratto che ancora lega il tecnico italiano e il club inglese. ...

Obiettivi di Sviluppo Sostenibile : con Save the Children bambini e ragazzi in prima linea per il Festival ASviS : Save the Children, l’Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, sostiene attivamente il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, la seconda campagna dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), che da oggi e fino al 7 giugno riaccenderà l’attenzione sui Sustainable Development Goals (SDGs) stabiliti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il Festival, promosso e ...

Astaldi conferma : linea credito con Banco di Brasil rimborsata nei termini : Teleborsa, - Astaldi precisa di aver rimborsato "nei termini" la linea di credito con Banco do Brasil . Lo ha detto con una brevissima nota la compagnia di costruzioni, in seguito ai rumors riportati ...

A Barcellona in mostra la sanità del futuro con l’Italia - e Ascom UMS - in prima linea : “Italian Vision for Smart Healthcare: everyone and everything for patient care and safety” è il tema centrale del padiglione Italia all’interno dell’HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Europe & Health 2.0 Conference che si terrà nei giorni dal 27 al 29 maggio a Sitges, Barcellona. Protagonista sarà Ascom UMS, l’azienda che incarna al meglio il messaggio del padiglione grazie alle sue soluzioni di digitalizzazione ...

Contratto - a Palermo M5s si spacca su migranti. Consigliere contro capogruppo : ‘Io in linea con Salvini-Di Maio. Tu no’ : Entrambi sono contrari all’apertura di un hotspot per migranti nel quartiere popolare dello Zen. Ma lo sono in modo concettualmente diverso. La posizione sull’immigrazione del Movimento 5 stelle divide i consiglieri comunale di Palermo. Da una parte c’è l’ex candidato sindaco alle amministrative dello scorso anno, Ugo Forello, dall’altra Igor Gelarda, suo sfidante alle primarie. Il primo è il fondatore di ...

"Sanzioni senza precedenti". Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo illustra la linea dura degli Usa contro l'Iran : Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha paventato "sanzioni più forti della Storia" contro l'Iran se il suo governo non cambia corso.Pompeo ha quindi sottolineato che se l'Iran dovesse effettuare "cambiamenti significativi" gli Stati Uniti sarebbero disposti a sollevare tutte le sanzioni e recuperare pienamente i rapporti diplomatici e commerciali.Il segretario di Stato Usa, nel suo discorso per tracciare la linea ...

Nel Pd prevale la linea di Renzi - questione segretario congelata : Roma, 19 mag. , askanews, All'assemblea del Pd passa la linea dei Renziani, e si rinvia ad una nuova riunione la discussione sul segretario. Il parlamentino dem ha approvato a maggioranza , con 397 ...

Cuba - precipita dopo il decollo aereo di linea con 113 passeggeri : E' precipitato poco dopo il decollo il jet bimotore Boeing 737-200 della Cubana de Aviacion decollato dal José Martí dall'Avana con 113 persone a bordo, tra cui 4...

Cuba - precipita dopo il decollo aereo di linea con oltre 113 passeggeri : E' precipitato poco dopo il decollo il jet bimotore Boieng 737 della Cubana de Aviacion decollato dal José Martí dall'Avana con 113 persone a bordo, tra cui 4 bambini,...