Un portale contro le bufale sul cancro

(Di domenica 20 maggio 2018) La fondazione AIOM e AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) ha realizzato tumoremaevercoche, il primole tanteche si possono trovare in internet o da sedicenti "guaritori". Diviso in 6 sezioni, iloffre la possibilità sia di avere una conoscenza sul, a sua storia e la sua incidenza, che di porre direttamente le domande ad un esperto, con il tasto "Scrivici".Già nella pagina principale del sito troviamo, divise in diverse categorie, un elenco di fakenews sulla malattia: per ognuna di esse è data una risposta da uno specialista, che spiega in maniera chiara quanto sintetica il perché, ad esempio, non è consigliata un'alimentazione vegana per la cura del tumore, come testimonia anche il fatto di cronaca della youtuber Maria Lopez. Altro tema affrontato è quello delle cure proposte da medici non competenti in materia, e solitamente ...