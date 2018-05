MotoGP | GP Francia 2018 | Marc Marquez contro tutti! Andrea Dovizioso e Valentino Rossi

oasport

(Di lunedì 14 maggio 2018) Nel pmo weekend il Motomondiale torna protagonista inper il quinto round iridato. Nella classe regina, la seconda vittoria consecutiva dia Jerez de la Frontera (Spagna), in sella alla Honda, ha consentito al campione del mondo in carica di allungare, nella graduatoria generale, nei confronti di, leader alla vigilia della corsa andalusa. Sono 24 i punti di ritardo del forlivese, allo stato attuale delle cose, protagonista del clamoroso crash del 18° giro. Tuttavia, al di là di quell’episodio, resta evidente la grande velocità del Cabronçito. Anche su un tracciato mai troppo fortunato, l’iberico ha fatto la differenza, andando via nella seconda parte di gara. Il brutto weekend di Termas de Rio Hondo (Argentina) sembra già dimenticato ed a Le Mans l’asso di Cervera è ancora una volta il favorito numero uno. Dovranno rispondere ...