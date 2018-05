Posta e Calendario si aggiorna | maggiore personalizzazione della firma digitale Insider

surface-phone

(Di sabato 12 maggio 2018) Durante la giornata di ieri, l’appsi èta per Windows 10 introducendo una. Per il momento, il nuovomento è stato rilasciato solo per gli utenti iscritti al programma Windows. Changelog Nuovo box per modificare ladielettronica; Fix di bug e miglioramenti generali. Modificare laPer modificare laè necessario aprire l’app, recarsi nelle Imzioni e cliccare su “”. Lapuò essere modificata per qualsiasi account (Outlook, Gmail, Yahoo…) ed è possibile applicarne una per tutti; le opzioni disono: Personalizza il carattere: grassetto, corsivo, sottolineato, colore, font e dimensione del testo; Inserisci collegamenti ipertestuali; Inserisci immagini. La nuova versione diè numerata 17.9330.20445.0 ed è ...