Ancora temporali al Centro-Sud

Allerta meteo della Protezione Civile - Ancora maltempo : piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – A causa di una vasta area depressionaria presente sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, nelle prossime ore impulsi freddi in quota accentueranno le condizioni di maltempo , specie sulle regioni meridionali italiane, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Meteo - Ancora maltempo : allerta in molte regioni per forti temporali e grandine : Prosegue un periodo decisamente instabile sulla penisola: piogge e temporali anche violenti saranno ancora protagonisti durante questa settimana.

Allerta Meteo - nuovo impulso perturbato in arrivo : Ancora piogge e temporali - avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato , collegato alla vasta area depressionaria che da alcuni giorni è presente sull’Italia, nel corso delle prossime ore determinerà nuovi fenomeni temporaleschi specialmente sul Piemonte meridionale e sull’Emilia-Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile ...

Previsioni Meteo - Ancora sole e caldo anomalo nella settimana del 25 Aprile ma altri temporali sono in agguato : 1/22 ...

Inizio settimana Ancora instabile con Piogge e Temporali : Il tempo della nuova settimana , vedrà ancora condizioni di instabilità a seguito dello spostamento del vortice di bassa pressione dal Nord Africa sul Sud Italia. Le regioni che risulteranno più coinvolte saranno quelle centro-meridionali. Il tempo giorno per giorno Lunedì, il tempo risulterà variabile con Piogge che saranno probabili al mattino al Nord Est e […]

Meteo : da domani temperature estive al sud. Ma al nord Ancora piogge e temporali : Nelle regioni meridionali temperature che in alcuni casi potranno superare i gradi.

Allerta Meteo Sardegna : Ancora piogge e temporali nelle prossime ore - temperature in calo : E’ stata prolungata fino alla mezzanotte di mercoledi’ 21 marzo l’ Allerta Meteo della Protezione civile regionale per rischio idrogeologico con criticita’ ordinaria (gialla). Le zone interessate sono l’Iglesiente, il Campidano, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Mentre il vento ha lasciato la Sardegna , su tutta l’isola rimane la pioggia e le basse temperature e, almeno fino a meta’ della prossima ...

Allerta Meteo Toscana : Ancora pioggia e temporali - criticità “gialla” in tutta la regione : La Sala operativa della Protezione civile Toscana ha emesso un’Allerta Meteo criticità “gialla” per rischio idrogeologico valida dalla mezzanotte di oggi fino alla mezzanotte di domani, per piogge e temporali attesi su tutta la regione. La Toscana è interessata da un flusso umido, relativamente mite, di origine atlantica con probabili piogge fino a mercoledì. Oggi le precipitazioni sono deboli e sparse sulle zone più orientali ...