Domenica Live Anticipazioni | Valerio Logrieco in studio | ritorna la macchina della

Anticipazioni Domenica Live del 29 aprile : il provvedimento del Grande Fratello : L'appuntamento con Domenica Live, la trasmissione del dì di festa di Canale 5 condotta da Barbara D'Urso, ritornerà in onda questo 29 aprile in diretta tv come sempre dalle 14. Una puntata decisamente molto attesa dal pubblico dopo la bufera di queste ore all'interno della casa del Grande Fratello. Noi seguiremo la puntata in diretta minuto per minuto e vi terremo aggiornati su quelle che saranno tutte le novità. Ecco cosa succederà a Domenica ...

Elena Morali e Cecilia Capriotti Vs Alessia Mancini/ Lite dietro le quinte a Domenica Live : tutta la verità : Cos'è davvero capitato dietro le quinte di Domenica Live tra Elena Morali, Cecilia Capriotti e Alessia Mancini? Barbara D'Urso chiarisce tutto nel corso della puntata di oggi di Pomeriggio 5(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 19:50:00 GMT)

“Cosa le hanno fatto”. Francesca Cipriani e quella frase choc sulla mamma. Ospite di Barbara D’Urso - l’ex naufraga spiega cosa è successo alla signora Rita dopo le ospitate a ”Domenica Live” : Francesca Cipriani, al suo ritorno in Italia, dall’Isola dei Famosi, sceglie Domenica Live per denunciare quanto accaduto alla madre, dopo aver partecipato ad alcune puntate della trasmissione condotto da Barbara D’Urso, che si è riservata di approfondire la questione. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi è stata Ospite della D’Urso e, come al solito, ha fatto lo show. È stata protagonista di una lite con Nino Formicola. ...

Choc a Domenica Live - la confessione della Cipriani sconvolge. Ospite di Barbara D’Urso - a una settimana dalla fine dell’Isola dei famosi - la ex Pupa svela un segreto pesantissimo di uno dei naufraghi e in studio cala il silenzio assoluto. Terribile affronto per Carmelita : Una Domenica particolare, quella vissuta da Barbara D’Urso nella sua Domenica Live. La D’Urso ha ospitato in studio molti naufraghi de L’Isola dei famosi che avrebbero dovuto parlare della loro esperienza in Honduras. Ma le cose, si sa, non vanno mai come dovrebbero andare… E i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Per esempio, nella puntata di Domenica 22 aprile, si è partiti con il piede sbagliato: innanzitutto Karina Cascella ha svelato ...

Valeria Marini a Domenica Live : dal malore della mattina alla risposta a Rita Rusic : Valeria Marini a Domenica Live ha tenuto tutti con il fiato sospeso. La showgirl ha fatto sudare sette camicie a Barbara d’Urso. In un pomeriggio per nulla facile, infatti, poco prima di cambiare argomento, i collaboratori della nota conduttrice le hanno annunciato che Valeria Marini si era sentita male e che si trovava ancora in camerino. La showgirl sarebbe dovuta entrare in studio due minuti dopo e si è quindi scatenato il panico. Per ...

Francesca Cipriani a Domenica Live : “Nino odia i napoletani e non voleva venire qui” : Tutti contro tutti. Gli ex naufraghi dell‘Isola dei Famosi 2018 si sono scatenati e oggi hanno fatto ‘impazzire’ Barbara d’Urso. A lanciare una delle accuse più grosse è stata, però, un volto noto del programma. Chi? Francesca Cipriani a Domenica Live si è scagliata contro Nino Formicola dicendo che quest’ultimo odiasse i napoletani e non volesse mettere piede in studio. Secondo la showgirl il vincitore del reality ...

Domenica Live – Ventiseiesima puntata del 22 aprile 2018 – Tra gli ospiti Valeria Marini e poi tanto GF. : Nuova puntata, la Ventiseiesima, con Domenica Live affidata a Barbara D’Urso per il sesto anno consecutivo, orfana per la prima volta della concorrenza dell‘Arena di Giletti, ma con una nuova rivale (Cristina Parodi con una “debole” Domenica In). Domenica Live Il contenitore Domenicale di Canale 5 in diretta dallo studio 11 di Cologno Monzese, come […] L'articolo Domenica Live – Ventiseiesima puntata del 22 aprile ...

Alessia Mancini - lite dietro le quinte a Domenica Live. E scoppia a piangere in diretta : Polemica accesa a Domenica Live tra gli ex naufraghi dell'Isola dei Famosi. Alessia Mancini, rientrata in Italia e, per la prima volta in studio da Barbara D'Urso, viene attaccata da Elena Morali e ...

Gf 15 - la madre di Veronica Satti a Domenica Live : "Il padre - Bobby Solo - è una persona cattiva" (video) : Nella casa del Grande Fratello 15 c'è Veronica Satti, figlia del cantante Bobby Solo, che più volte ha dichiarato di non vedere suo padre da 15 anni. I due parlano Solo tramite avvocati, e oggi, per raccontare come sono andati i fatti, in studio a Domenica Live c'è stata ospite Mimma, la madre di Veronica, ex compagna di Roberto (Bobby Solo). prosegui la letturaGf 15, la madre di Veronica Satti a Domenica Live: "Il padre, Bobby Solo, è ...

MIMMA FOTI MAMMA DI VERONICA SATTI A Domenica LIVE/ "Bobby Solo? Sono andata via io - era possessivo e geloso" : MIMMA FOTI MAMMA di VERONICA SATTI a DOMENICA LIVE replica alle ultime parole di Bobby Solo che si è scagliato contro la figlia, oggi concorrente del Grande Fratello 15.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 18:11:00 GMT)

Gf 15 - Floriana Secondi a Domenica Live : "Simone Coccia mi ha fregata - è un bugiardo" : A Domenica Live non poteva mancare un capitolo dedicato al Grande Fratello in corso, in particolare su uno dei concorrenti più discussi, Simone Coccia, attuale fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Floriana Secondi, vincitrice della seconda edizione del reality, ospite di Barbara D'Urso, qualche giorno fa ha dichiarato di averlo ospitato in casa sua per un anno e mezzo, pur non standoci insieme. Per lei, comunque, Coccia è un gran ...