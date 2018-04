In Italia l' incertezza politica indebolisce le aspettative economiche

Europa - stabile fiducia consumatori marzo;in Italia pesa incertezza : Al contrario, i consumatori della Repubblica Ceca e del Belgio sembrano essere molto più ottimisti rispetto all'economia dei propri Paesi.Le aspettative di reddito continuano invece a crescere in ...

Fmi - accelera crescita dell’ Italia : +1 - 5% nel 2018. “preoccupa l’incertezza del dopo voto” : La buona notizia è che l’Italia quest’anno dovrebbe crescere tanto quanto l’anno scorso: se finirà la sceneggiata delle consultazioni e l’incertezza politica non contribuirà a cambiare le previsioni, sarà un miracolo replicare il rotondo +1,5 per cento del 2017. La cattiva notizia è che fra le grandi economie europee ed occidentali siamo ancora una...

Conti pubblici - Fmi rivede al rialzo la crescita Italia na ma avverte : “Incertezza politica minaccia le riforme” : L’economia italiana andrà meglio del previsto nel 2018, ma rimarrà fanalino di coda dell’Eurozona. E l’incertezza politica post-elettorale aumenta i rischi per l’attuazione delle riforme, vista la possibilità che il prossimo esecutivo modifichi l’agenda. E’ l’avvertimento contenuto nel World Economic Outlook diffuso dal Fondo Monetario Internazionale, che ricorda ancora una volta come l’elevato ...

'Fmi rivede in lieve rialzo il Pil dell' Italia : nel 2018 a +1 - 5%. "Ma l'incertezza politica mette a rischio le riforme" : L'Italia accelera nel 2018 , mette ndo a segno una crescita dell'1,5%. Ma resta fanalino di coda di Eurolandia, che sperimenta tassi di crescita più alti. Lo afferma il Fmi nel World Economic Outlook.La Germania cresce infatti quest'anno del 2,5%, la Francia del 2,1% e la Spagna del 2,8%. La Grecia crescerà del 2,0%. Madrid e Atene sono però alle prese con tassi di disoccupazione molto più elevati di quello ...

