Siria | Salvini contro l' attacco | Berlusconi vorrebbe essere al fianco di Trump

La Siria fa litigare Salvini e Berlusconi. Ma i missili non piacciono a nessuno : né ai filoputiniani Lega-Fdi - né agli atlantisti Pd-M5s-Fi : L'attacco missilistico in Siria divide la politica italiana. La spaccatura corre lungo una linea che separa i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, sostenitori di una linea filo-Putin, da un blocco "atlantista" trasversale, composto da Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ma un minimo comune denominatore tra le varie posizioni c'è. L'azione militare intrapresa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per ...

Salvini-Berlusconi - gelo sulla Siria Video Il leghista incalza M5S e FI : basta insulti : Il bombardamento annunciato da Trump accresce il nervosismo nella coalizione. Salvini lo definisce «pazzesco» e twitta: «Fermatevi». Berlusconi: «In queste situazioni meglio tacere». Il numero uno della Lega sul governo: «Pazienza al limite»

Salvini : vicenda Siria ha accelerato formazione nuovo governo : Roma, 14 apr. , askanews, La vicenda Siriana 'porta in chiave italiana una accelerazione nella formazionen del nuovo governo'. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. 'Io ha ...

Siria - Gentiloni : “No a escalation”. Salvini : “Pazzesco - fermatevi”. Ma Berlusconi : “Meglio tacere. Ora governo forte” : “Amicizia forte” con gli Stati Uniti e sostegno all’attacco in Siria. Ma l’operazione militare “non può e non deve essere l’inizio di una escalation, ma una spinta per i negoziati“. Il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni parla dopo una telefonata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La questione Siriana, come già si era capito durante le consultazioni al Quirinale, cade sulla ...