Milano | esplode parte di una palazzina | estratte vive le 9 persone coinvolte | due sono

Milano - esplode parte di una palazzina : estratte vive le 9 persone coinvolte - grave un bimbo | Le foto : Si ipotizza che a causare l'incidente sia stato un cedimento in seguito a un'esplosione, legata forse a una fuga di gas. Aperta un'inchiesta per crollo colposo, grave un bimbo .

Milano - i complimenti indesiderati alla ragazza ed esplode la rissa : Notte di violenza in via Padova, dove una gang di minorenni ha aggredito un ragazzo di 19 anni, davanti all'ingresso del ristorante cinese Astro Fusion. La vittima, orientale come gli aggressori, ...