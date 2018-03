Serie A1 | La Junior Fasano fa suo il derby pugliese con grande autorità

Pallamano - Serie A maschile 2017/18 : al via la seconda fase - il Bozen supera la Junior Fasano : E’ iniziata questo fine settimana la seconda fase della Serie A di Pallamano maschile , che ha posto fine alla divisione in gironi, attraverso 5 raggruppamenti, che serviranno a delineare le 14 formazioni che prenderanno parte al prossimo campionato. Andiamo dunque ad analizzare tutti i risultati di giornata. Poule Play-Off: a Lavis, il Pressano prosegue il suo magic moment, e piega 21-19 il Bologna, grazie soprattutto alle parate di un ...

Juniores Trastevere Calcio - Maresca : «Sogno la Serie D» : Per me il Calcio dovrebbe essere uno sport in cui bisogna vincere divertendosi nella massima lealtà verso gli avversari' . Dal recente passato ad un giudizio sull'annata complessiva fin qui: 'E' ...

Gabigol - Vampeta - Fabio Junior - Caio & co : i 10 bidoni brasiliani visti in Serie A : Anche se di gol, in questa parte del mondo, tra Inter e Benfica non se ne sono visti; per questo motivo può tornare di là, dove al pari di Gabriel Jesus era considerato uno dei talenti più puri del ...