Ascolti tv | testa a testa fra i David e il film con Raoul Bova e Sarah Jessica Parker

Ascolti tv ieri - A testa alta Libero Grassi vs Che tempo che fa | Auditel 14 gennaio : Come sono andati gli Ascolti tv nella giornata di ieri, domenica 14 gennaio 2018? Le due reti che si contendono lo scettro dei dati Auditel ieri hanno messo in campo l’artiglieria pesante. Rai 1, a che tempo che fa, ha ospitato degli attori americani di fama mondiale quali Tom Hanks e Meryl Streep mentre Canale 5 ha lanciato in prima tv il primo dei 4 film tv dedicati ad altrettanti eroi civili che hanno fatto la storia della lotta a ...