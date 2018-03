Verissimo | Alessandra Amoroso ospite della puntata del 24 marzo

superguidatv

(Di mercoledì 21 marzo 2018) Lo ha anticipato Silvia Toffanin al termine della scorsa puntata: Alessandra Amoroso sarà una degli ospiti di sabato 24. La cantante salentina torna quindi al talk show di Canale 5 dopo un anno esatto, quando aveva raccontato il suo entusiasmo per il successo del tour "Vivere a colori" e anticipato il gran finale di Verona. Torna a Verissimo, già ospite del programma in diverse occasioni. Un anno esatto fa, la cantante di Galatina aveva parlato entusiasta delle ultime due date del tour "Vivere a colori": la serie di concerti in giro per l'Italia si è conclusa a fine aprile all'Arena di Verona.