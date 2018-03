Gravi i due pompieri sopravvissuti - L' inquilino poi morto aveva detto ' che campo a fare'

Esplosione a Catania dopo una fuga di gas : tre morti - due sono vigili del fuoco | Altri due sono Gravi | Video : Esplosione a Catania dopo una fuga di gas: tre morti, due sono vigili del fuoco | Altri due sono gravi | Video Esplosione a Catania dopo una fuga di gas: tre morti, due sono vigili del fuoco | Altri due sono gravi | Video Continua a leggere

Esplosione a Catania - tre morti e due feriti Gravi : 'Sembrava un attentato' Video : L’Esplosione, il boato, tre morti, due dei quali vigili del fuoco in servizio che hanno perso la vita sul lavoro. E’ accaduto oggi in una palazzina di Catania, in via Garibaldi al civico 316, dove l’Esplosione sarebbe stata provocata da una fuga di gas in un’officina per biciclette e sarebbe avvenuta dall'interno verso l'esterno. Due vigili del fuoco hanno perso la vita ed è rimasto carbonizzato anche un abitante del palazzo. Ricoverati in gravi ...

Seggiovia “impazzita” - sciatori sbalzati via : 8 feriti - due sono Gravi. Le incredibili immagini VIDEO : Otto turisti sono rimasti feriti a causa di un guasto a una Seggiovia del complesso sciistico di Gudauri in Georgia. Lo ha fatto sapere il ministro della Sanita’ georgiano David Serghienko. I medici hanno fornito soccorso sul posto. Due dei turisti hanno avuto traumi gravi: si tratta di un uomo ucraino e una donna svedese, in stato di gravidanza. Lo riporta Interfax. In rete sono emersi dei VIDEO in cui si vede la Seggiovia impazzita ...

Cyber : software Samba - risolte due Gravi vulnerabilità : Roma, 15 mar. , askanews, È stato rilasciato un aggiornamento di sicurezza che risolve due diverse vulnerabilità in Samba, un software libero sviluppato dal Samba Project e distribuito con licenza GNU ...

Elicottero turistico cade nell’East River a New York : due morti e tre feriti Gravi Così è precipitato : video|foto : Lo schianto è avvenuto vicino alla Roosevelt Island. A bordo un gruppo di turisti. Tra i sopravvissuti il pilota del velivolo

Elicottero con turisti cade nell’East River a New York : due morti e tre feriti Gravi Così è precipitato : video|foto : Lo schianto è avvenuto vicino alla Roosevelt Island. A bordo un gruppo di turisti. Tra i sopravvissuti il pilota del velivolo

Elicottero con turisti cade nell’East River a New York : due morti e tre feriti Gravi Così è precipitato - il video : Lo schianto è avvenuto vicino alla Roosevelt Island. A bordo un gruppo di turisti. Tra i sopravvissuti il pilota del velivolo

Elicottero cade nell’East River a New York. La polizia : «Due morti e tre feriti Gravi» Così è precipitato - il video : Lo schianto è avvenuto vicino alla Roosevelt Island. La polizia ha reso noto che tre delle persone a bordo sono state salvate si trovano ora in ospedale, ma in gravi condizioni

TRAPANI : DUE BADANTI ARRESTATE DALLA POLIZIA PER Gravi MALTRATTAMENTI A UN´ANZIANA. : Insulti, minacce, schiaffi e colpi di bastone in testa, da queste violenze gli agenti della POLIZIA di Stato di TRAPANI hanno salvato, ieri sera, un´anziana, arrestando in flagranza le sue ...

Dieta vegana in Gravidanza - due neonati ricoverati in ospedale con Gravi deficit : Due bambini di sei mesi sono stati ricoverati in ospedale a Treviso per gravi carenze di vitamina B12. Due storie diverse,

Treviso - due neonati ricoverati con Gravi deficit. I pediatri 'Colpa della dieta vegana in Gravidanza' : Treviso - In gravidanza hanno seguito una dieta vegana portata avanti con il fai-da-te. Ed ora i loro bambini, di sei mesi, sono finiti all'ospedale Ca' Foncello di Treviso con un grave deficit di ...

Treviso - due neonati ricoverati con Gravi deficit. I pediatri : "Colpa della dieta vegana in Gravidanza" : L'allarme dei medici per due episodi accaduti negli ultimi otto mesi. I bambini accusavano sintomi di stanchezza e difficoltà motorie. La diagnosi: "Carenza di...

Ternate - VA - : esplosione in una azienda - due ustionati Gravi : Ci sono due ustionati gravi, nell'esplosione avvenuta all'interno di una azienda di Ternate, in provincia di Varese, mentre un terzo è in condizioni meno preoccupanti. Un uomo e una donna, che ...

Incidente sulla provinciale ad Ozegna - due feriti Gravi : Ancora un Incidente stradale nel Torinese . Il sabato sera di divertimenti per quattro giovani amici di età compresa tra i 20 e i 30 anni, di rientro da una festa, si è concluso in un fosso a margine ...