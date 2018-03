Ben svegliati! Merkel-Macron ammettono le responsabilità dell' Ue respinta dalle urne

huffingtonpost

(Di venerdì 16 marzo 2018) Prontezza di riflessi e capacità di reazione non sembrano essere qualità in voga tra i leader dei due bastioni d'Europa, Emmanuele Angela, che oggi si sono incontrati a Parigi per riflettere, tra le altre cose, sul risultatoe elezioni italiane. Ora che l'Italia, qualsiasi governo avrà, appare destinata a restare fuori dalla stanza dei bottoni in cui l'asse franco-tedesco proverà a ridisegnare il volto'Ue, i due leader fanno un parziale mea culpa sui loro fallimenti su immigrazione e crisi economica, promettendo di mettersi subito al lavoro per 'salvare l'Europa'.Anche se tardiva, infatti, quella disuona a tutti gli effetti come un'ammissione di responsabilità. È il capo'Eliseo a pronunciare le parole fatidiche: le consultazioni italianeo scorso 4 marzo "ci hanno consentito di toccare con mano ...