: #11Marzo forse non tutti ricordano la tragedia del Giappone avvenuta a #Fukushima 7 anni fa. Oggi l'anniversario. Ne parleranno i tg?? - Angelo19337580 : #11Marzo forse non tutti ricordano la tragedia del Giappone avvenuta a #Fukushima 7 anni fa. Oggi l'anniversario. Ne parleranno i tg?? - InfoTeampulse : RT @moneypuntoit: Luxottica sbarca in Giappone: acquisito il 67% di Fukui Megane - L'eccellenza italiana incontra l'eccellenza giapponese.… -

Ilricorda il sisma-tsunami dell'11 marzo 2011, che causò la catastrofe nucleare. Alla cerimonia al Teatro nazionale di Tokyo erano presenti il principe Akishino e il premier Abe. Alle 14.46 (le 6.46 in Italia), ora del sisma di magnitudo 9, è stato osservato un minuto di silenzio. Almeno 18.000 persone morirono per lo tsunami e altre 3.600 per cause collegate alla catastrofe.Per il governo occoreranno 30 anni per rimuovere le scorie nucleari e 160mld di euro per demolire la centrale e bonificare l'area.(Di domenica 11 marzo 2018)