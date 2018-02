Uomini e Donne Gemma e Giorgio | il ritorno è possibile? Il messaggio di speranza della

Uomini e Donne/ Paolo Crivellin e Angela Caloisi : "Convivenza? Siamo due pendolari per amore" (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Paolo Crivellin e Angela Caloisi, le novità dopo la scelta. Convivenza in arrivo? Per ora i progetti sono altri(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 05:05:00 GMT)

“Sei lurida… fai schifo”. A Uomini e Donne va in scena la tragedia. La tronista ha chiesto di poter parlare - poi prende il telefono e inizia a leggere : queste le ‘colpe’. Le sue parole piene di dolore sconvolgono tutti : Maria De Filippi e il pubblico senza parole : Nilufar Addati non ce l’ha fatta e alla fine ha sbottato. La giovanissima tronista di Uomini e Donne si è lasciata andare ad un commovente sfogo. La ragazza non fa altro che continuare a leggere bruttissimi commenti nei suoi confronti. E questa volta qualcuno ha proprio esagerato. La 19enne al colmo della tristezza e senza più riuscire a trattenere le lacrime, ha chiesto qualche minuto per sé in trasmissione per affrontare una questione ...

Da C'è posta per te a Uomini e Donne: Maria De Filippi vuole la signora Francesca al Trono Over Dopo aver conquistato il pubblico di C'è posta per te, la signora Francesca è pronta ad approdare al Trono Over di Uomini e Donne. Maria De Filippi è rimasta molto impressionata dalla donna tanto da invitarla

Uomini e Donne - Tina Cipollari sotto accusa : 'a tutto c'è un limite' : Tina Cipollari è divenuta, ormai, una delle protagoniste del programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi Uomini e Donne. La sua presenza nella veste di opinionista è divenuta un'icona delle varie puntate del talk show improntato alla ricerca dell'amore a tutte le età. La donna si è sempre contraddistinta per il suo carattere decisamente forte, a tratti eccessivo, per le sue scenate colorite e l'assenza di peli sulla lingua. La sua ...

Scintille a Uomini e Donne : Marta abbandona lo studio : Un caso agita lo studio di Uomini e Donne . Marta Pasqualato dopo un durissimo confronto con Nicolò Brigante ha deciso di abbandonare lo studio. La donna dopo le voci di un presunto flirt tra la ...

LORENZO RICCARDI/ Uomini e donne - dopo la puntata il pubblico tuona : "Un copione visto e rivisto" : LORENZO RICCARDI è pronto a tornare da Sara Affi Fella dopo le effusioni con Nilufar Addati? Nella nuova puntata di Uomini e donne i dubbi delle troniste e le parole del corteggiatore(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:30:00 GMT)

Mario Serpa Vs Lorenzo Riccardi/ Video - lite a Uomini e Donne. L'opinionista : "Sei di un’arroganza incredibile" : Mario Serpa contro Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne. L'opinionista furioso con il corteggiatore: "Sei di un'arroganza incredibile, con me devi stare calmo"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:20:00 GMT)

Nilufar Addati piange a Uomini e Donne/ Video - c'è chi intanto fa polemica per le sue sopracciglia disegnate : Momento di crisi per la tronista Nilufar Addati. Al trono classico di Uomini e Donne, la ragazza scoppierà in lacrime parlando di alcuni insulti ricevuti si social.(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:12:00 GMT)

Uomini e Donne. Maria De Filippi parla ed è caos totale : volano parole grosse. Chi lascia lo studio ‘sbattendo la porta’ : Ancora polemiche nello studio di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi, in onda dal 2001 (dal 1996 andava in onda trattando di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio a opinioni di ragazzi) è giunto alla sedicesima edizione mantenendo lo stesso successo di sempre. Quest’anno a sedere sul trono dal dating show sono Nilufar Addati, Sara Affi Fella, Nicolò Brigante e Mariano Catanzaro. Uno ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 21 febbraio 2018 : Tina invita Giorgio a dire la verità sulla loro relazione! : Domenico si rende protagonista di un teatrino trash. Balla la bachata davanti a Tina. Angelo svela un particolare su Anna che fa adirare la bionda opinionista. Uomini e Donne : Domenico balla la bachata davanti a Tina Cipollari! La prima parte di Uomini e Donne over inizia con Tina che è seduta al bordo della sedia intenta a scappare nel caso Domenico voglia inseguirla per lo studio per darle un bacio. Il cavaliere infatti rincorre ...

Uomini e Donne, i fan del Trono Classico contro Jack Vanore: il motivo Jack Vanore ha fatto infuriare il pubblico di Uomini e Donne. Sembrerebbe proprio che i fan del Trono Classico non abbiano apprezzato le parole del noto opinionista. Nel corso della puntata andata in onda oggi, 20 Febbraio 2018, è successo davvero di

Uomini e Donne - Lorenzo bacia Sara ma si dichiara per Nilufar : 'Sei falso' : Colpo di scena a 'Uomini e Donne' . Dopo aver baciato Sara , Lorenzo Riccardi si è dichiarato per Nilufar suscitando le reazioni di entrambe le troniste. LEGGI ANCHE ----> Nilufar si sfoga dopo gli ...

I casting di Uomini e Donne a Milano e a Catania! : Vuoi partecipare a Uomini e Donne? A Milano e a Catania si svolgeranno i casting del Trono Classico e del Trono Over! TRONO CLASSICO 2 marzo a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), dalle 9.00 alle 16.00. TRONO OVER 27 febbraio allo “Starhotels Ritz” in Via Lazzaro Spallanzani, 40 – 20129 Milano (MI), dalle 9.00 alle 16.00. 1 marzo a “Il Principe Hotel Catania” in Via Alessi 24 – 95124 Catania (CT), ...