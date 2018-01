Bologna | parla Fenucci | “vi spiego cos’è accaduto con Verdi! Gabbiadini? Possibile…”

Calciomercato Bologna - Signori parla del futuro di Verdi : 1/16 LaPresse/Massimo Paolone ...

Esclusiva CalcioWeb - parla il ds del Sion : “Kasami al Bologna? Ecco la verità” : “Nessuna richiesta ufficiale, non credo che parta a gennaio”. Contattato dalla redazione di CalcioWeb, il ds del Sion Marco Degennaro, ha risposto ad una domanda molto in voga in queste ore. Si è infatti molto parlato di un possibile approdo del centrocampista Kasami al Bologna, ma il ds del club svizzero ha smentito tali chiacchiere. Secondo Marco Degennaro infatti, il calciatore dovrebbe restare alla base nel mese di gennaio e comunque al ...

Diretta/ Avellino Virtus Bologna : streaming video e tv - parla Sacripanti. Orario - risultato live (Lega A1) : Diretta Avellino Virtus Bologna info streaming video e tv, Orario, risultato live. Si gioca in casa Sidigas per la 14^ giornata della Serie A di basket (oggi 7 gennaio)(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:52:00 GMT)

Pier Ferdinando Casini candidato a Bologna per il Pd : Pier Luigi Bersani lo può far fuori dal Parlamento : Poco prima di Natale, l'indiscrezione: dopo oltre 30 anni di onorata carriera politica , Pier Ferdinando Casini non si ricandiderà. Una notizia che aveva suscitato stupore e incredulità. Un'incredulità che si è rivelata corretta: ovviamente, Casini correrà. E non solo: correrà ...

Di Natale parla del Napoli e della scelta di Verdi di restare a Bologna : Antonio Di Natale, ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale italiana, è tornato a parlare della Serie A ai microfoni del Quotidiano Sportivo. Il goleador originario di Pomigliano D’Arco ha analizzato il percorso di crescita di Simone Verdi del Bologna, accostato con insistenza nelle ultime settimane al Napoli: “Per me Verdi ha fatto bene, perché al […] L'articolo Di Natale parla del Napoli e della scelta di Verdi di restare a Bologna ...

Diretta/ Varese Virtus Bologna : streaming video e tv - parla Caja. Orario e risultato live (Lega A1) : Diretta Varese Virtus Bologna info streaming video e tv, Orario, risultato live. Una grande classica va in scena nella 12^ giornata della Serie A di basket (oggi 26 dicembre)(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 12:50:00 GMT)

Diretta / Fortitudo Bologna Roseto info streaming video e tv - orario. Parla Boniciolli (basket A2) : Diretta Fortitudo Bologna Roseto info streaming video e tv: orario e risultato live della partita di basket Serie A2 che si gioca oggi al PalaDozza (23 dicembre)(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 17:51:00 GMT)

Diretta/ Virtus Bologna Torino : streaming video e tv - parla Vujacic. Orario e risultato live (Serie A1) : Diretta Virtus Bologna Torino: info streaming video e tv, Orario e risultato live della partita che si gioca al PalaDozza per l'undicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 10:18:00 GMT)

Bologna - Bigon : 'Verdi al Milan? Non ne abbiamo mai parlato - a gennaio...' : Riccardo Bigon , direttore sportivo del Bologna , parla di Simone Verdi ai microfoni di Premium Sport : 'Verdi? A gennaio non è nostra intenzione fare operazioni in uscita, ci sono buoni rapporti col Milan ma non ne abbiamo mai parlato, credo che nemmeno loro ci abbiano pensato

Calciomercato Bologna - Bigon parla del futuro di Verdi : importanti novità : Calciomercato Bologna – Dopo il successo ottenuto contro la Sampdoria, il Bologna proverà a fare il bis vincendo anche con il Cagliari, ne match valido per la 15^ giornata di Serie A. Chi sicuramente sarà in campo è Simone Verdi, vero trascinatore dei felsinei. L’ex Empoli grazie alle sue ottime prestazioni è finito nel mirino di numerosi top club, con l’Inter in particolare che è pronta a tentare l’assalto a gennaio ...

Bologna - apre Fico. Lavoratori della carne in presidio : “Inutile parlare di eccellenze - se fornitori non rispettano le leggi” : “Qui vengono sbandierate e vendute le eccellenze del nostro Paese dimenticandosi, però, che a produrle sono imprese, tipo la Castelfrigo, che non rispettano leggi e regole contrattuali”. In sciopero a oltranza da più di venti giorni, al ventiduesimo oltre cinquanta operai delle carni sono arrivati in protesta di fronte a Fico, il parco agroalimentare ideato da Oscar Farinetti che ha aperto le porte ieri a Bologna. “È bene che le imprese della ...