Isaechia.it - Amici 24, puntata del 26/01/25: maglia sospesa per Francesca Bosco, intanto la maestra Celentano entra in Casetta e…

Si è appena conclusa una nuovadi. Maria De Filippi ha come sempre salutato tutti i presenti ed è passata subito al vivo della gara, divisa come sempre in circuito canto e circuito ballo.A giudicare le performance di ballo Fabrizio Mannini; giudici delle esibizioni di canto Enrico Nigiotti e Fred De Palma.Il primo ballerino ad esibirsi è stato Daniele, in un passo a due con il professionista Michele. Ha convinto molto il giudice, che ne apprezza il talento e ne ha elogiato l’interpretazione.Il primo cantante è stato invece Jacopo Sol, sulle note di Hotel California. La sua performance è piaciuta veramente tanto a Fred e anche Enrico ha notato che “camminava dentro la canzone”, anche se avrebbe preferito vederlo esibirsi con la chitarra.La ballerina Chiara si è esibita in un passo a due con Sebastian.