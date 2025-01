Formiche.net - Groenlandia, Canada, Nato. Da Mar-a-Lago arrivano i punti fermi di Trump

Dalla residenza/quartier generale di Mar-a-, dove ha organizzato una conferenza stampa, il neo-eletto presidente degli Stati Uniti Donaldha offerto ai giornalisti presenti (e tramite essi al mondo intero) una preziosa occasione per capire su quali linee guida si baserà il suo mandato presidenziale. Palesando la sua intenzione di utilizzare la potenza economica e militare degli Stati Uniti per promuovere la sicurezza nazionale e l’espansione territoriale, anche a danno degli alleati “tradizionali” di Washington.A partire dalla questione della, che il leader repubblicano vorrebbe trasformare in territorio statunitense nonostante il dissenso della Danimarca. Nel suo primo mandato da presidenteha seguito un approccio più “morbido”, offrendosi di acquistare da Copenaghen i più di due milioni di chilometri quadrati di territorio che compongono la, come già Washington aveva provato a fare nel 1867 e nel 1946.