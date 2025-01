Thesocialpost.it - Austria, svolta epocale: l’incarico al leader dell’estrema destra per formare il governo solleva proteste e preoccupazioni

Leggi su Thesocialpost.it

Il presidente della Repubblicaca, Alexander Van der Bellen, ha affidato alHerbert Kickldiun nuovo, segnando unastorica per il Paese. La decisione, annunciata ieri, arriva dopo mesi di trattative politiche e difficoltà nel trovare un compromesso tra le forze moderate. La nomina di Kickl, che ha trionfato nelle elezioni di settembre con il 29% dei consensi, rappresenta un cambiamento radicale nella politicaca, portando il partito di ultraFpö, che storicamente ha avuto ruoli minori, alla guida del.Il fallimento delle coalizioni moderateVan der Bellen, noto per la sua condotta imparziale e il suo impegno per i valori costituzionali, ha spiegato che la decisione di affidarea Kickl non è stata facile.