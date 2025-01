Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: grande bagarre per la vittoria, lontana Peterlini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA13.51 All’attacco Holdener!! Dopo metà gara la svizzera ha 78 centesimi di vantaggio.13.50 Partita Wendy Holdener (-0.34).13.50 È il momento decisivo di questo. A breve partiranno Holdener e Ljutic che hanno chiuso ex aequo la prima manche.13.49 SECONDA!! Rast chiude a 17 centesimi da Swenn Laon che ritorna sul podio. La svizzera paga quella sbavatura nelle prime porte.13.49 Dopo metà gara Rast ha un ritaro di 13 centesimi. L’elvetica ha perso qualcosa nella prima doppia.13.48 Partita Camille Rast (-0.02). La svizzera non è mai uscita dalle 5 inin questa stagione.13.47 Prima posizione per Swenn Laon con 25 centesimi su Meillard. La svedese ha sciato benissimo sul ripido.13.46 La svedese si difende nella parte alta: dopo metà gara ha 2 decimi di vantaggio.