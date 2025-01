Ilfattoquotidiano.it - Camorra, la figlia di Cutolo posta un video per esaltare il padre. Borrelli segnala alle autorità: “Commenti osannanti”

“Porti il nome di un grande uomo come tuo”, “sei numero uno, come tuo”. E ancora: “un uomo con la U maiuscola”. A distanza di quasi quattro anni dalla morte di Raffaele, avvenuta a Parma il 17 febbraio 2021, dopo oltre 50 anni di carcere, il mito del fondatore della NuovaOrganizzata sembra essere ancora vivo.A scatenare iun post delladel boss, Denise, che ha pubblicato uncon le immagini degli incontri dei genitori in carcere, per celebrare l’amore delcon Immacolata Iacone (sposata dal capoclan nel carcere dell’Asinara il 26 maggio 1983). La vicenda è stata denunciata dal deputato dianza Verdi Sinistra, Francesco Emilio, che da anni si batte contro la criminalità, anche quella organizzata, tanto da finire sotto scorta.