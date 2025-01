Ilfattoquotidiano.it - NBA Freestyle | Nonostante tutto, Steph Curry è ancora il miglior tiratore della Lega

I Warriors arrancano alla decima posizioneWestern Conference. Molto probabile che abbiano bisogno di ricostruire sul serio. L’innesto di Dennis Schröder è un palliativo, non può essere la soluzione. In questo marasma,non si perde d’animo. E alla veneranda età di 36 anni, il figlio di Dell, èil. Non tanto per le percentuali (che in ogni caso superano il 40% dal perimetro), quanto per il modo in cui utilizza il tiro da fuori come arma convenzionale. Come un tiro cadendo all’indietro o uno euro-step. Altro record personale marcato a fuoco sulla sua maglia numero 30, questa notte. Nella vittoria sui Sixers,ha segnato 30 punti con 8 su 8 da tre. Non ha mai sbagliato. Micidiale sia dal palleggio, sia quando servito sul perimetro piedi per terra.