Dalida tra parola e canto. La vita e la musica di una grande artista sul palco del teatro Puccini

Firenze, 3 gennaio 2025 – Una serata di emozioni e arte aspetta il pubblico grazie a “Avec le temps”, uno spettacolo straordinario e unico che celebra lae l’arte di una delle icone più amate di tutti i tempi. Maria Letizia Gorga, una delle migliori attrici italiane, porta in scena una performance intensa e memorabile, con la regia e il testo di Pino Ammendola e accompagnata da musiche dal vivo eseguite magistralmente da Stefano de Meo al pianoforte, Laura Pierazzuoli al violoncello e Luciano Orologi ai fiati. Appuntamento giovedì 23 gennaio, ore 21 alcon questo spettacolo che rende omaggio a, fin troppo dimenticata – al secolo Jolanda Gigliotti – cantante italiana consacrata in Francia come la piùdi sempre, con una carriera stellare che ha superato persino le vendite discografiche di Frank Sinatra.