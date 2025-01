Scuolalink.it - Accademia Nazionale d’arte drammatica: concorso per docente di esercitazioni tecniche di lettura

L’“Silvio d’Amico” ha indetto unpubblico, per titoli, finalizzato al reclutamento di unper ledi. Il bando, pubblicato sul portale INPA, offre un’interessante opportunità per i professionisti del settore teatrale e per coloro che desiderano contribuire alla formazione dei futuri attori.: profilo del candidato ideale Il candidato ideale dovrebbe possedere una solida preparazione teorica e pratica nel campo della recitazione e dellevocali. È richiesta, inoltre, una specifica competenza nelledi, fondamentale per la formazione degli attori. I requisiti specifici, dettagliatamente elencati nell‘allegato A del bando, riguardano il titolo di studio e l’esperienza pregressa nell’insegnamento.