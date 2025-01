Formiche.net - Nuovi blindati per l’Esercito italiano. 76 Vbm in attesa del nuovo Aics

preme l’acceleratore sul rinnovo del proprio parco mezzi. Dopo diversi anni in cui il procurement di mezzi terrestri non ha registrato particolari impennate negli ordini e in cui le piattaforme sono rimaste sostanzialmente invariate — al netto di alcune migliorie minori sul piano delle strumentazioni e delle corazzature —, l’Ei si appresta a entrare in una nuova fase. Se il 2024 è stato l’anno delle partnership sul piano politico e industriale, come la firma dell’accordo per la creazione della joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, il 2025 dovrebbe vedere già i primi risultati degli impegni presi in sede Nato per potenziare lo strumento militare nazionale. Visti i tempi richiesti per la ricerca e la produzione disistemi e piattaforme,si muoverà su due binari paralleli, investendo sull’acquisizione di mezzi già rodati in configurazioni aggiornate e sviluppando ex novo intere famiglie di mezzi del futuro.