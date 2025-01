Thesocialpost.it - Provaglio d’Iseo, accoltellato perché voleva entrare a una festa privata: morto il 42enne Roberto Comelli

Ucciso dopo aver tentato di intrufolarsi a unae al termine di una lite furibonda. È questo il motivo che avrebbe portato alla morte di, 42 anni, colpito mortalmente al petto nella notte di Capodanno a.Il corpo della vittima, molto conosciuta in paese, è stato rinvenuto riverso in una pozza di sangue sull’asfalto di via Cesare Battisti, a pochi metri dalla palestra dove si stava svolgendo il party di Capodanno. Erano circa le 4:30 quando i soccorritori del 118 sono arrivati, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.Le indagini condotte dai carabinieri di Chiari e dal nucleo operativo di Brescia sono ancora in corso. Secondo una prima ricostruzione,avrebbe tentato di partecipare alla, ma sarebbe stato respinto.