Laspunta.it - Regione: auto blu. Gli appuntamenti “istituzionali” della Presidente del CAL, che imbarazzano la Presidenza del Consiglio.

Cosa c’è di strano se ildel CAL se ne va in giro per la provincia romana con l’di servizio? Apparentemente nulla, sempre che questi viaggi siano per finied eseguiti nel rispetto del regolamento dell’parco regionale.Ma l’utilizzomacchina di servizio per ildel CAL è diventata un’abitudine assai frequente, tanto che negli ultimi tempi lerizzazioni sarebbero state negate per mancanza divetture.Intanto cerchiamo di capire che funzione abbia il CAL. L’acronimo CAL sta perdellenomie Locali. Ne fanno parte come membri di diritto il Sindaco di Roma Capitale; i sindaci dei comuni capoluogo di provincia; i presidenti delle province; il VicesindacoCittà metropolitana di Roma capitale o, qualora eletto direttamente, il SindacoCittà metropolitana di Roma capitale.