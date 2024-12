Afghanistan i talebani vietano le finestre che si affacciano su spazi frequentati da donne | così continua senza tregua la repressione di genere

Leggi su Open.online

a intensificarsi,, ladella libertà dellein. Ora, un nuovo decreto emesso daial potere vieta la costruzione diche possano dare su aree frequentate dalle, come «cortili, cucine o pozzi». Non solo: leesistenti che permettono una visibilità su questidevono essere murate. Il provvedimento, firmato dal leader supremo deie pubblicato dal portavoce Zabihullah Mujahid su X (ex Twitter), stabilisce che «vedere lelavorare in cucina, nei cortili o raccogliere l’acqua dai pozzi può portare ad atti osceni». Con questa affermazione, le autorità talebane giustificano il controllo sempre più rigido sulle abitazioni private, imponendo alle autorità locali e agli altri dipartimenti di monitorare i cantieri per garantire che non sia visibile alcuna scena che mostriin attività quotidiane.