Formiche.net - Starlink ha un ruolo nella competizione spaziale Usa-Cina

Leggi su Formiche.net

Negli ultimi anni, il progettodi SpaceX, con la sua rapida implementazione e superiorità tecnologica, ha attirato l’attenzione di studiosi e analisti di tutto il mondo. In particolare, una serie di studi condotti inha evidenziato le implicazioni che il programma satellitare statunitense potrebbe avere sul piano della sicurezza internazionale, sull’equilibrio strategico globale e sullatecnologica tra Stati Uniti e.Il dominio dello spazio come teatro operativoUn’analisi pubblicata da Lian Jiajie e Yu Nanping dell’East China Normal University nel Journal of International Security Studies sottolinea cherappresenta una trasformazione dello spazio da dominio strategico di supporto a vero e proprio teatro operativo militare. Secondo i ricercatori, il programma di SpaceX pone una serie di sfide alla sicurezza internazionale e nazionale, tra cui la congestione dell’orbita terrestre bassa, che potrebbe limitare l’accesso di altri Paesi, e problemi legati al controllo dei dati e alla sicurezza delle informazioni.