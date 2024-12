Pianetamilan.it - Milan, l’ironia di Biasin: “Cardinale ha messo d’accordo tutti perché…”

Leggi su Pianetamilan.it

Intervenuto a Tmw Radio, Fabrizioha parlato dele delle tanto discusse parole di Gerry, numero uno di RedBird: "Le dichiarazioni disono la riprova che gli americani sanno certamente cosa significhi fare business, ma non sanno cosa significhi fare calcio. I club non possono più prescindere dai bilanci sani. I bilanci sani sono la cosa più importante, a patto che non si trasformino in una scusa per non puntare alla vittoria. “In fondo, primo o quarto, basta andare in Champions”.". Il giornalista ha poi concluso: "Ottimo ragionamento da sottoporre al cassiere, ma mai ai tifosi. Ché quelli, giustamente, si incazzano. Le parole dihanno avuto un unico pregio: sono riuscite a mettere, tifosi dele non. Nel senso che non sono piaciute a nessuno.