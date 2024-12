Ilfattoquotidiano.it - Il panettone più costoso d’Italia? Costa 900 euro ed è condito con lamine d’oro e cristalli Swarovski

Ormai di panettoni ne esistono per tuti i gusti e tutte le tasche. C’è chi lo preferisce industriale e chi, invece, quello prodotto dalle sapienti mani dei maestri pasticcieri o dei panettieri. Poi si alza di livello e l’asticella delle preziose creazioni arriva a sfiorare anche il mondo dei panettoni. Come è successo con il pasticcere Dario Hartvig che, a Carmagnola in provincia di Torino, produce i dolci natalizi ricoperti dicon una fascia di, prodotti in teche di plexiglass. Il prezzo? 900.“In passato ne ho fatto uno con veri diamanti, per un russo – dice Hartvig a La Repubblica – valeva 300mila. E qualche anno fa per un indiano, completato da un braccialetto e una tiara di diamanti, valore 700mila”.Intanto in media è corsa al rialzo del costo dei panettoni o pandori firmati, artigianali, gourmet o a produzione limitata non è ancora arrivata al traguardo, tra prezzi che oscillano tra i 35 e gli 80