Chi ha paura di Musk. Il Pd boicotta X, Meloni risponde: "Non prendo ordini da nessuno"

Il Pd lancia ilggio di X. E intanto la premiera chi in Senato l'aveva accusata di essere la serva dei poteri forti, come appunto la parlamentare dem Simona Malpezzi, che l'aveva accusata di sottostare ai diktat del patron di Tesla. «Su Elon - controbatte la premier - non so che film abbiate visto. Ci dobbiamo capire su una differenza fondamentale che c'è tra me e quanto abbiamo visto negli anni passati. Io posso essere sua amica ed essere allo stesso tempo presidente del primo governo che in Italia ha fatto una legge per regolamentare l'attività dei privati nello spazio. Ho un buon rapporto con un sacco di gente e nonda». Per la leader di Fratelli d'Italia, la polemica sull'imprenditore è scoppiata solo dopo che ha sostenuto Donald Trump: «Finché ha sostenuto il partito democratico americanoha detto una parola».