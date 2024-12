Inter-news.it - Serie A Femminile, la classifica dopo il 13º turno: sorpasso dell’Inter Women!

Leggi su Inter-news.it

Il tredicesimodivolge al termine.il pareggio in campionato contro il Milan, l’Intertorna alla vittoria: 3-0 secco casalingo contro il Sassuolo. La Juventus ferma la Fiorentina e le nerazzurre possono così mettere la freccia superando le viola in. Insegue al terzo posto la Roma, a pari punti. Ecco ladila tredicesima giornata.1) Juventus352) INTER28 punti3) Roma284) Fiorentina265) Como196) Milan157) Lazio108) Sassuolo99) Napoli610) Sampdoria4NON SOLO INTER– Non perdere nessuna notizia sulla stagione, non solo in, grazie alla sezione dedicata INTERsu Inter-News.