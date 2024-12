Lanazione.it - Umberto Martini racconta la sua carriera giornalistica agli studenti di Civitas Apuana

Un folto pubblico, soprattutto di, ha seguito con grande partecipazione nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale l’incontro con, massese, giornalista di Rai Sport che, ospite dell’associazione, hato la sua giovanema soprattutto ha posto i ragazzi di fronte ad alcuni interessanti quesiti: che cosa si fa per raggiungere il proprio obiettivo, come bisogna agire e se si può lasciare una strada che sembrava facile per affrontarne un’altra più impervia ma che alla fine ti dà le soddisfazioni maggiori, quelle che cercavi fin da bimbo., orgogliosamente del Mirteto, ha intrattenuto i presenti con la sua proverbiale ironia e autoironia, accompagnato in questa occasione presentata con un motto di Luigi Barzini sul fatto che fare il giornalista è sempre meglio che lavorare, dalla giovane collega Giulia Mutti.