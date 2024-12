Aumento stipendi ministri Crosetto | Norma giusta ma facciamola valere per i futuri governi così da evitare polemiche

Leggi su Open.online

«Penso che sia giusto».su X il ministro della Difesa Guidogiudica l’emendamento alla legge di Bilancio del governo Meloni che adegua loo deinon eletti parlamentari a quello dei colleghi con un seggio.però propone di rinviare la spesa – circa 1,3 milioni di euro all’anno – all’esecutivo che verrà,da azzerare le proteste dell’opposizione: «Siccome non ci servono inutili, basta prevedere che non valga per gli attuali membri del governo non parlamentari, ma solo per idei».December 14, 2024 Tajani: «Io ho rinunciato a mezzo milione di buonuscita»Anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani considera adeguato il provvedimento: «Io credo che sia giusto che un ministro che non è parlamentare percepisca la stessa indennità di un collega che lo è.